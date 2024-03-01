В Ижевске завершили расследование дела о создании подпольных игорных клубов в трёх районах города

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении создателя сети подпольных игорных клубов в Ижевске направили прокурору для передачи в суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в декабре 2021 года 40-летний местный житель на территории Первомайского, Ленинского и Индустриального районов организовал несколько подпольных казино. Он арендовал помещения и установил в них платежные терминалы для проведения азартных игр. В дальнейшем мужчина увеличил количество игорных клубов.

Подозреваемый занимался преступной деятельностью до декабря 2023 года и заработал более 1,5 млн рублей. Деньги он тратил на личные нужды и на развитие казино.

Противоправную деятельность удалось пресечь во время оперативно-следственных мероприятий. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»). За совершенное преступление ижевчанина могут лишить свободы на срок до 4 лет.