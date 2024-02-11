Фельдшерско-акушерский пункт в Можгинском районе пострадал от пожара

Водзя. Удмуртия. Пожар вспыхнул в здании фельдшерско-акушерского пункта в деревне Водзя Можгинского района. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 11 февраля в 13:38. Горели перекрытия между неэксплуатируемой частью одноэтажного кирпичного здания и чердаком. Поскольку инцидент произошел в выходной день, люди не пострадали. Огонь тушили 11 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Как написал в своем Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, повреждена кровля, залиты внутренние помещения. ФАП обслуживал 285 жителей деревень Водзя, Гущино и Чежесть-Какси. На время ремонта они будут получать медицинские услуги в Кватчинском ФАПе. Пункт находится на расстоянии 3.2 км, отметил чиновник.