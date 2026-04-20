В Ижевске эвакуировали 13 человек из горящего цеха по производству деревянной упаковки

16:11, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске эвакуировали 13 человек из горящего цеха по производству деревянной упаковки
16:11, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: ИА «Сусанин»
Производственное помещение находится за Северным кладбищем.

Ижевск. Удмуртия. 20 апреля в Ижевске произошёл крупный пожар в производственном здании на улице Холмогорова. Загорелся цех частной фирмы, занимающейся сборкой деревянных упаковочных ящиков. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило около полудня. К моменту прибытия первых пожарных внутри цеха уже полыхало открытое пламя. По предварительным данным, очаг возгорания находился в зоне, где проводились лакокрасочные работы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сейчас пожар потушен.

Из здания самостоятельно эвакуировались 13 работников. Обошлось без пострадавших.

16:11, 20 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар