Ижевск. Удмуртия. 20 апреля в Ижевске произошёл крупный пожар в производственном здании на улице Холмогорова. Загорелся цех частной фирмы, занимающейся сборкой деревянных упаковочных ящиков. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило около полудня. К моменту прибытия первых пожарных внутри цеха уже полыхало открытое пламя. По предварительным данным, очаг возгорания находился в зоне, где проводились лакокрасочные работы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сейчас пожар потушен.

Из здания самостоятельно эвакуировались 13 работников. Обошлось без пострадавших.