Житель Удмуртии пытался пронести боевые патроны в суд

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина попытался пронести боевые патроны в здание суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Младший судебный пристав Иван Соколов предложил посетителю суда перед прохождением осмотра выложить все имеющиеся вещи, запрещённые к проносу в здание суда. В ответ мужчина заявил, что ничего запрещённого при себе не имеет, при этом сильно нервничал.

В ходе осмотра у него обнаружили два патрона калибра 10x28, патрон с калибром 10x24 и гильзу патрона калибра 10x28 с боевым капсюлем. Пояснить, для чего ему это, мужчина не смог.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП России («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила»). После этого его передали сотрудникам правоохранительных органов.