Работника автосервиса в Удмуртии заподозрили в продаже иномарки клиента

Завьялово. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии задержали работника автосервиса, которого заподозрили в продаже автомобиля клиента своему коллеге. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, следственный отдел ОМВД России «Завьяловский» возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему».

По версии следствия, в сентябре 2023 года автомобиль «Фольксваген» сдали на ремонт в автосервис, где работал 26-летний подозреваемый. Он же, используя оставленные документы, продал иномарку клиента своему коллеге за 150 000 рублей, составив фиктивный договор купли-продажи.

Автомобиль возвратили законному владельцу. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.