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В Сарапульском районе совместная поездка двух мужчин закончилась поножовщиной

09:40, 17 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Сарапульском районе совместная поездка двух мужчин закончилась поножовщиной
09:40, 17 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
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#Сарапул\n#поножовщина\n#Следственный комитет\n#арест\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
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Подвозивший знакомого до дома молодой человек скончался.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле арестовали местного жителя по обвинению в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью, от которого последний скончался. Мужчины вместе ехали в автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 11 июля 2023 года. 30-летний молодой человек согласился подвезти на машине своего 56-летнего знакомого до его дома в деревню Шадрино Сарапульского района. Во время поездки между мужчинами произошла ссора и пассажир ударил водителя ножом. Рана для шофера оказалась смертельной.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый помещен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

09:40, 17 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
650
0
#Сарапул\n#поножовщина\n#Следственный комитет\n#арест\n#уголовное дело