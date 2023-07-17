В Сарапульском районе совместная поездка двух мужчин закончилась поножовщиной

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле арестовали местного жителя по обвинению в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью, от которого последний скончался. Мужчины вместе ехали в автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 11 июля 2023 года. 30-летний молодой человек согласился подвезти на машине своего 56-летнего знакомого до его дома в деревню Шадрино Сарапульского района. Во время поездки между мужчинами произошла ссора и пассажир ударил водителя ножом. Рана для шофера оказалась смертельной.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый помещен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.