Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид

В Ижевске гендиректора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей

14:55, 31 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Ижевске гендиректора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей
14:55, 31 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
64
0
#Удмуртия\n#налоги\n#долги\n#уголовное дело
Фото: arzik2
64
0

Организация занимается производством мебельной продукции.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректора коммерческой организации в Ижевске обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

По данным следствия, компания занимается производством мебельной продукции. С 2017 года по 2019 год руководитель вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, уклонившись таким образом от уплаты НДС.

Было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате организацией»). 44-летний мужчина возместил причиненный ущерб, дело направлено в суд.

14:55, 31 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
64
0
#Удмуртия\n#налоги\n#долги\n#уголовное дело