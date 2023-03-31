В Ижевске гендиректора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Гендиректора коммерческой организации в Ижевске обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

По данным следствия, компания занимается производством мебельной продукции. С 2017 года по 2019 год руководитель вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, уклонившись таким образом от уплаты НДС.

Было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате организацией»). 44-летний мужчина возместил причиненный ущерб, дело направлено в суд.