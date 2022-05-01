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В Игре снизилось число подтопленных в результате паводка частных хозяйств

12:37, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
В Игре снизилось число подтопленных в результате паводка частных хозяйств
12:37, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#паводок
Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
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Пострадавших нет.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии улучшилась паводковая обстановка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. 

В настоящее время наблюдается снижение уровня воды. Так, в посёлке Игра было подтоплено 289 частных хозяйств — сейчас это число снизилось до 220. На месте продолжается мониторинг ситуации, жителям оказывают помощь. 

Что касается остальных поселений, то в посёлке Кез подтопленными остаются две придомовые территории. В селе Яган Малопургинского района — пять. 

Отмечается, что на указанных территориях пострадавших нет. Жизнедеятельность населения и транспортное сообщение не нарушены. Оперативный штаб ГУ МЧС России по Удмуртии следит за ситуацией круглосуточно. 

Напомним, в ходе весеннего паводка в Игре затопило более 10 улиц. Жители не захотели покидать свои дома — для них подготовили запас воды, 13 плавсредств и доски для изготовления деревянных пешеходных трапов. В Кезском районе прошедший ливень повредил дамбу на пруду. В Граховском районе паводок разрушил дамбу на Порымском пруду. 

12:37, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
580
0
#Удмуртия\n#паводок