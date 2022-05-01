В Игре снизилось число подтопленных в результате паводка частных хозяйств

Игра. Удмуртия. В Удмуртии улучшилась паводковая обстановка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

В настоящее время наблюдается снижение уровня воды. Так, в посёлке Игра было подтоплено 289 частных хозяйств — сейчас это число снизилось до 220. На месте продолжается мониторинг ситуации, жителям оказывают помощь.

Что касается остальных поселений, то в посёлке Кез подтопленными остаются две придомовые территории. В селе Яган Малопургинского района — пять.

Отмечается, что на указанных территориях пострадавших нет. Жизнедеятельность населения и транспортное сообщение не нарушены. Оперативный штаб ГУ МЧС России по Удмуртии следит за ситуацией круглосуточно.

Напомним, в ходе весеннего паводка в Игре затопило более 10 улиц. Жители не захотели покидать свои дома — для них подготовили запас воды, 13 плавсредств и доски для изготовления деревянных пешеходных трапов. В Кезском районе прошедший ливень повредил дамбу на пруду. В Граховском районе паводок разрушил дамбу на Порымском пруду.