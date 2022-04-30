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Для жителей подтопленных районов Игры подготовили запас питьевой воды

12:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
Для жителей подтопленных районов Игры подготовили запас питьевой воды
12:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
423
0
#Игра\n#Удмуртия\n#паводок
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
423
0

Также заготовлены мешки и запас песчано-гравийной смеси для создания временной дамбы.

Игра. Удмуртия. В результате разлива реки Лоза в Игринском районе Удмуртии подтопленными оказались 289 частных хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Для помощи оказавшемуся в зоне подтопления населению заготовлен запас питьевой воды в количестве 100 бутылок объёмом по 5 литров. На случай необходимости создания временной дамбы спасатели создали запас мешков и песчано-гравийной смеси.

Населению оказывается адресная помощь. По заявкам организуется перевозка жителей на лодках. Под особым вниманием находятся пожилые одинокие люди и многодетные семьи.

«При необходимости для эвакуации населения приведен в готовность пункт временного размещения. Для населения подготовлено 13 плавсредств и доски для изготовления деревянных пешеходных трапов», — говорится в сообщении.

Напомним, что жители домов, оказавшихся в зоне паводка, отказались покидать свои жилища.

12:00, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
423
0
#Игра\n#Удмуртия\n#паводок