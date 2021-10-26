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Два человека подорвались на боеприпасе в Пугачёво

13:45, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
Два человека подорвались на боеприпасе в Пугачёво
13:45, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
254
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: Сергей Юрин (ВКонтакте)
254
0

Один из них погиб, второй получил ранения.

Пугачёво. Удмуртия. Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Пётр Басов и по совместительству депутат от Малопургинского района заявил о подрыве двух человек на боеприпасе в селе Пугачёво. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

«Недавно там произошел подрыв, один человек погиб, один получил ранения», — рассказал депутат.

Источник «Интерфакса» передаёт, что пострадавшие могли быть местными жителями, промышлявшие сбором остатков снарядов для сдачи их на лом.

Напомним, что в последний раз территория бывшего воинской части горела весной 2020 года. Все оставшиеся боеприпасы планировалось собрать до июля 2021 года.

13:45, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
254
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#гибель людей
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