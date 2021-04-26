Боеприпасы с территории бывшей военной части в удмуртском Пугачево планируют собрать до июля

В настоящее время снаряды и их части собраны с площади 365 га или 87% территории.

Малая Пурга. Удмуртия. До июля подрядчик должен собрать снаряды и их части с территории бывшей воинской части в Пугачево. Об этом на аппаратном совещании органов власти в понедельник, 26 апреля, сообщил председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики Евгений Шутов.

По его словам, сотрудники компании «Форпост Балтики» очистили 365 га или 87% площади. Оставшиеся 55 га будут убраны до июля этого года. «Работа по сбору и утилизации возобновлена», - сказал Шутов.

При этом начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин раскритиковал организацию работы по утилизации снарядов. Он отметил проблемы с охраной территории и соблюдением мер безопасности. По данным главного спасателя республики, организацию уже привлекли к административной ответственности.

В 2020 году Пугачево горело трижды. Остатки снарядов взрывались 22 апреля, 2 и 9 мая. «В прошлом году было не то что тревожно, было критично. Нужно предпринять меры, чтобы снизить риски», - обратился к участникам аппаратного совещания глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Первый пожар в Пугачево произошел в июне 2011 года. После этого раз в несколько лет местные жители эвакуируются из-за взрывов боеприпасов и их частей.

Upd: в пресс-службе главы и правительства Удмуртии сообщили, что к июлю завершится поверхностный сбор снарядов.