В Глазове осудили мужчину за пьяное ДТП с двумя погибшими

Виновника аварии приговорили к 9 годам колонии.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вынесли приговор виновнику аварии, унесшей жизни 2 женщин. За пьяное ДТП мужчину наказали 9 годами колонии, сообщается на официальном сайте Глазовского районного суда.

Напомним, трагедия произошла 18 февраля 2021 года на трассе Игра-Глазов. 38-летний водитель «Рено Логан», уже привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в пьяном виде. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Сузуки».

В результате аварии погибли 2 женщины. 41-летняя пассажирка «Рено» скончалась еще до прибытия скорой помощи. 63-летняя женщина, ехавшая в «Сузуки» на заднем сидении, с травмами была госпитализирована, но спасти ее не удалось.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал вину и активно способствовал расследованию. Также в качестве компенсации морального вреда он выплатил мужу погибшей пассажирки «Сузуки» 1 млн рублей.

Суд приговорил виновника смертельного ДТП к 9 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило, на приговор подсудимый и его защита подали апелляционную жалобу.