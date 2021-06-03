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Пьяный ижевчанин пытался отбить у полиции выпившего мужчину

10:10, 03 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Пьяный ижевчанин пытался отбить у полиции выпившего мужчину
10:10, 03 июня, 2021
Екатерина Сентемова
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#пьяные\n#нападение\n#уголовное дело
Фото: twenty20.com
134
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Посчитав задержание незнакомого человека несправедливым, горожанин решил высказать недовольство сотрудникам полиции.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Ижевска, заступаясь за такого же нетрезвого горожанина, напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В апреле этого года житель Ижевска, выйдя из бара, заметил на улице задержание сотрудниками полиции нетрезвого мужчины. Обвиняемого настолько возмутило данное действие, что он решил высказать свое недовольство представителям власти. По итогу разговора мужчину посадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отделение, но он продолжал вести себя агрессивно и ударил полицейского в лицо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Материал направили в суд для рассмотрения. За данное преступление предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.

10:10, 03 июня, 2021
Екатерина Сентемова
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#пьяные\n#нападение\n#уголовное дело