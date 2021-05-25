В Анапе спасатели эвакуировали со склона горы рабочего из Удмуртии

Мужчина застрял на высоте около 50 м.
Анапа. Краснодарский край. Рабочий из Удмуртии застрял на склоне горы на высоте около 50 м. Об этом пишет Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Инцидент произошел вблизи 1-й смотровой площадки села Большой Утриш. Бригада рабочих из Удмуртии решила сократить путь и спуститься по крутому склону. Подняться наверх оказалось сложнее. По пути один из рабочих застрял на склоне.
На место выехал анапские спасатели. Они эвакуировали мужчину при помощи альпинистского снаряжения и доставили в безопасное место.
Помощь врачей ему не понадобилась.