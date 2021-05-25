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В Анапе спасатели эвакуировали со склона горы рабочего из Удмуртии

10:10, 25 мая, 2021
Анна Торхова
В Анапе спасатели эвакуировали со склона горы рабочего из Удмуртии
10:10, 25 мая, 2021
Анна Торхова
453
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Анапа\n#спасатели\n#горы\n#море
Фото: vk.com/kuban_spas
453
0

Мужчина застрял на высоте около 50 м.

Анапа. Краснодарский край. Рабочий из Удмуртии застрял на склоне горы на высоте около 50 м. Об этом пишет Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел вблизи 1-й смотровой площадки села Большой Утриш. Бригада рабочих из Удмуртии решила сократить путь и спуститься по крутому склону. Подняться наверх оказалось сложнее. По пути один из рабочих застрял на склоне.

На место выехал анапские спасатели. Они эвакуировали мужчину при помощи альпинистского снаряжения и доставили в безопасное место.

Помощь врачей ему не понадобилась.

10:10, 25 мая, 2021
Анна Торхова
453
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Анапа\n#спасатели\n#горы\n#море