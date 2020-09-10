Поджигателя и неудачливого угонщика отправили в колонию строгого режима в Ижевске

Общий ущерб от действий злодея составил 234 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор 22-летнему мужчине, которого признали виновным в угоне и поджоге машин. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина, приняв на грудь, решил прокатиться на авто, которое увидел по дворе дома. Он установил под капот автомобиля аккумуляторную батарею, завел двигатель, но не проехал и нескольких метров, врезавшись в стоящую неподалеку иномарку.

«Его действия были замечены собственником автомобиля, и осужденный скрылся с места совершения преступления, оставив автомобиль», – говорится в сообщении.

Позже злоумышленник попытался завести еще две машины, однако безуспешно. Решив скрыть следы преступления, мужчина поджег авто. Загорелся и стоявший рядом «Шевроле Круз».

Общий ущерб от действий злодея составил 234 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.