Речь идет о киоске, расположенном на улице 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. Ларек с шаурмой в Ижевске закрыли за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Речь идет о киоске, расположенном на улице 10 лет Октября. В нем отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, работать сотрудникам приходится на привозной воде. Кроме того, в одном помещении хранится сырая и готовая продукция, верхняя одежа персонала, отходы, в одной мойке работники моют руки, инвентарь и сырье для приготовления шаурмы.

По выявленным нарушениям составили административный протокол, материалы направили в суд, который принял решение о приостановлении деятельности предприятия на 21 сутки.