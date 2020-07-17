Незаконная деятельность принесла злоумышленникам свыше 5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Группировку из Удмуртии осудят за незаконное создание более 200 юрлиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, лидером банды был 44-летний житель Ижевска. Он собрал организованную преступную группировку из своих знакомых: 3 женщин и 3 мужчин в возрасте от 23 до 48 лет. Большинство из них, в том числе лидер, уже привлекались к уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что ижевчанин находил людей и платил им за оформление на их имя юрлица. Соглашавшиеся на аферу были малообеспеченными и остро нуждались в деньгах. Позже мужчина самостоятельно готовил документы для регистрации юридического лица, а также занимался реорганизацией юридических лиц для последующего их использования другими лицами.

Таким образом почти за 3 года группа незаконно создала 216 юридических лиц. Они принесли злоумышленникам свыше 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет.