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Ветер повалил в Санкт-Петербурге около ста деревьев, повредил кровли, автомобили и остановил поезд

18:09, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Ветер повалил в Санкт-Петербурге около ста деревьев, повредил кровли, автомобили и остановил поезд
18:09, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#МЧС\n#Санкт-Петербург\n#ветер\n#стихийное бедствие
Фото: vk.com/spb_today
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Также городу угрожало наводнение.

Санкт-Петербург. Штормовой ветер разгулялся в ночь на 19 декабря в Северной столице. Спасатели, коммунальные службы и рядовые жители города весь день ликвидировали последствия урагана и подсчитывали убытки, сообщает ИА REGNUM.

В частности, в мэрии рассказали, что повалено 86 деревьев. По данным Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, зафиксировано 27 случаев повреждения кровли и 14 фактов падения слабо закрепленных рекламных стендов и строительных лесов, а также новогодних елок. Количество пострадавших автомобилей устанавливается. В десятках квартир из-за обрыва проводов не было света.

Добавим, стихия остановила даже один из электропоездов «Ласточка». Ветром повредило токоприемник на перегоне Александровская-Шоссейная. Состав пришлось буксировать на Балтийский вокзал с помощью резервного тепловоза, информирует агентство «Евразия».

Кроме того, из-за опасности наводнения были закрыты затворы комплекса сооружений, защищающих Санкт-Петербург от наводнений. Максимальный уровень воды был достигнут в 00.00 и составил 217 см со стороны Финского залива.

 

18:09, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#МЧС\n#Санкт-Петербург\n#ветер\n#стихийное бедствие

 

 

 


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