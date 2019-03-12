Приехавшего на стройку в Удмуртию рабочего обвинили в убийстве коллеги

Постоянное пьянство кровельщиков закончилось трагедией.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии предстанет перед судом житель Курской области. Как сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России, мужчину обвинили в убийстве коллеги.

Как установило следствие, строительная организация из Курской области заключила договор подряда на проведение кровельных работ на строящемся объекте в Ижевске – торговом центре «Леруа Мерлен». В ноябре 2018 года строители прибыли в Удмуртию и поселились в посёлке Октябрьском Завьяловского района. В том числе 34-летний обвиняемый и 27-летний потерпевший.

Отмечается, что, начав выполнение кровельных работ, мужчины ежедневно употребляли спиртные напитки. Накануне случившегося они прибыли на работу пьяными и в обеденный перерыв вновь стали употреблять алкоголь. В связи с этим мужчины не смогли выполнять свои трудовые функции и по указанию руководителя вернулись домой, где продолжили пьянствовать.

При этом между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт на почве сложившихся за период совместной работы и проживания личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый повалил потерпевшего на пол, сел ему на спину и ударил ножом в грудную клетку. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

С учётом собранной следствием доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.