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Приехавшего на стройку в Удмуртию рабочего обвинили в убийстве коллеги

15:05, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
15:05, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#рабочие\n#стройка\n#Завьялово\n#убийство
Фото: susanin.news
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Постоянное пьянство кровельщиков закончилось трагедией.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии предстанет перед судом житель Курской области. Как сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России, мужчину обвинили в убийстве коллеги.

Как установило следствие, строительная организация из Курской области заключила договор подряда на проведение кровельных работ на строящемся объекте в Ижевске – торговом центре «Леруа Мерлен». В ноябре 2018 года строители прибыли в Удмуртию и поселились в посёлке Октябрьском Завьяловского района. В том числе 34-летний обвиняемый и 27-летний потерпевший.

Отмечается, что, начав выполнение кровельных работ, мужчины ежедневно употребляли спиртные напитки. Накануне случившегося они прибыли на работу пьяными и в обеденный перерыв вновь стали употреблять алкоголь. В связи с этим мужчины не смогли выполнять свои трудовые функции и по указанию руководителя вернулись домой, где продолжили пьянствовать.

При этом между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт на почве сложившихся за период совместной работы и проживания личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый повалил потерпевшего на пол, сел ему на спину и ударил ножом в грудную клетку. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

С учётом собранной следствием доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

15:05, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
171
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#рабочие\n#стройка\n#Завьялово\n#убийство

 

 

 


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