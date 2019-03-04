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В Ижевске «Лада Гранта» выехала на тротуар и сбила женщину с ребенком

16:30, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
16:30, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Водитель пытался избежать столкновения со встречным автомобилем.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автомобиль сбил женщину и ребенка. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в понедельник, 4 марта, около 12:15 на перекрестке улицы Пушкинская и переулка Широкий. 22-летний водитель «Лады Гранты» пытался избежать столкновения со встречным автомобилем, который осуществлял левый поворот, не справился с управлением, выехал на тротуар, на котором стояли пешеходы. В результате 6-летний ребенок и его мама попали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

16:30, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
175
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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