В Ижевске «Лада Гранта» выехала на тротуар и сбила женщину с ребенком

Водитель пытался избежать столкновения со встречным автомобилем.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автомобиль сбил женщину и ребенка. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в понедельник, 4 марта, около 12:15 на перекрестке улицы Пушкинская и переулка Широкий. 22-летний водитель «Лады Гранты» пытался избежать столкновения со встречным автомобилем, который осуществлял левый поворот, не справился с управлением, выехал на тротуар, на котором стояли пешеходы. В результате 6-летний ребенок и его мама попали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.