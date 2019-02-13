Разлив нефти произошел в Игринском районе

На Чутырском месторождении произошел порыв внутрипромыслового напорного нефтепровода.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе из-за порыва внутрипромыслового напорного нефтепровода произошел разлив нефти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 13 февраля, на Чутырском месторождении.

В региональной прокуратуре отметили, что проводятся работы по ликвидации загрязнения. Кроме того, надзорные органы проводят проверку соблюдения требований федерального законодательства при эксплуатации нефтепровода.