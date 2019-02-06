Директора турагентства в Ижевске обвинили в краже более 1,5 млн рублей у 16 клиентов

Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске директора туристического агентства обвинили в хищении более 1,5 млн рублей у клиентов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

По версии следствия, с августа 2016 года по октябрь 2017 года 31-летняя женщина принимала от клиентов заявки и заключала договоры на путевки. При этом она не бронировала и не оплачивала туры, а тратила деньги на свои личные цели. Так, женщина обманула 16 человек на сумму 1 529 000 рублей.

«Большинство потерпевших находились в доверительных отношениях с обвиняемой, поскольку ранее пользовались ее услугами или обращались к ней по рекомендации близких лиц», - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия обвиняемая возместила материальный ущерб на сумму 370 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Материалы переданы в Ленинский районный суд Ижевска. Директору турагентства грозит до 6 лет тюрьмы.