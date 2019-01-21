Маршрутка столкнулась с трактором на улице 10 лет Октября в Ижевске

Четырех пассажиров доставили в больницу.
Ижевск. Удмуртия. Маршрутка «Форд» столкнулась с трактором на перекрестке улиц 10 лет Октября и 9 января в Ижевске. Авария произошла 21 января около 09:00, сообщили «Сусанину» в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Четырех пассажиров доставили в больницу.
На место выехал экипаж, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года