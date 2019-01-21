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Маршрутка столкнулась с трактором на улице 10 лет Октября в Ижевске

09:55, 21 января, 2019
Анна Торхова
09:55, 21 января, 2019
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
330
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Четырех пассажиров доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Маршрутка «Форд» столкнулась с трактором на перекрестке улиц 10 лет Октября и 9 января в Ижевске. Авария произошла 21 января около 09:00, сообщили «Сусанину» в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Четырех пассажиров доставили в больницу.

На место выехал экипаж, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

09:55, 21 января, 2019
Анна Торхова
330
0
#ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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