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В Москве наградили девочку из Удмуртии за спасение одноклассника

15:25, 02 ноября, 2018
Анна Торхова
15:25, 02 ноября, 2018
Анна Торхова
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#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#помощь\n#спасение
Фото: pixabay.com
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Церемония в Совете Федерации прошла 1 ноября.

Мельниково. Удмуртия. Мария Мельникова из Удмуртии получила награду в Совете Федерации за спасение одноклассника. Об этом «Сусанину» рассказали в школе, где учится девочка.

Случай произошел в июне 2018 года в деревне Мельниково. Мария с сестрой гуляли на берегу реки Пычасска. Там они увидела своего одноклассника. Мальчик прыгнул в воду, после чего не вынырнул.

Мария не раздумывая прыгнула в реку и стала спасать школьника. «По её словам, это показалось вечностью», - рассказали в школе.

Девочка вытащила его на берег, но одноклассник уже был без сознания. Позднее школьника увезли в больницу Можги. Оказалось, мальчик повредил шейные позвонки. 

Чествование юных героев со всех регионов России прошло 1 ноября. Всего на церемонии наградили 250 детей.

15:25, 02 ноября, 2018
Анна Торхова
771
0
#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#помощь\n#спасение

 

 

 


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