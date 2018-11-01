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В Удмуртии врача-терапевта оштрафовали за служебный подлог

17:40, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
17:40, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
2304
0
#медицина\n#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#врач\n#происшествие
Фото: pixabay.com
2304
0

Мужчина вносил ложные сведения в медкарты своих пациентов, чтобы получить стимулирующие выплаты.

Можга. Удмуртия. Терапевту одной из участковых больниц Можгинского района назначили судебный штраф в 7 тыс. рублей за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что врач хотел повысить результаты своей работы и получить стимулирующие выплаты. С этой целью он вносил в медицинские карты и карты учета диспансеризации своих пациентов ложные сведения.

Во время следствия и в суде 60-летний терапевт свою вину признал.

«С учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, возместил причиненный ущерб, следователь ходатайствовал перед судом о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - говорится в сообщении.

17:40, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
2304
0
#медицина\n#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#врач\n#происшествие

 

 

 


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