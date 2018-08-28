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320 тыс рублей похитили у пенсионера из Удмуртии в качестве «налога на роскошь»

15:12, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
15:12, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
503
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#происшествие
503
0

Потерпевший два раза перевел преступникам деньги.

Ижевск. Удмуртия. 320 тыс. рублей похитили мошенники у пенсионера из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как рассказал 68-летний потерпевший, несколько дней назад ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником Центробанка России. Он сообщил, что пенсионеру полагается компенсация за покупку лекарств, но прежде ему необходимо заплатить небольшую сумму, которая также будет возвращена. Ижевчанин, который незадолго до этого действительно покупал лекарства, перевел деньги.

Через какое-то время пенсионеру позвонил другой мужчина и представился сотрудником Налоговой службы Ижевска. Он сообщил, что, поскольку ижевчанину положена денежная выплата на сумму около 600 тыс. рублей, то ему необходимо уплатить «налог на роскошь». Пожилой вновь поверил звонившему, и перевел деньги на указанный им счет.

15:12, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
503
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#происшествие

 

 

 


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