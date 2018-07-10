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В Удмуртии к поискам пропавшего мужчины подключились добровольцы

11:19, 10 июля, 2018
Аграфена Костромская
11:19, 10 июля, 2018
Аграфена Костромская
229
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поиск\n#происшествие
Фото: vk.com/psoregion18
229
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У мужчины на руке тату с его именем.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии волонтеры присоединились к поискам пропавшего жителя Воткинска. Антон Туев 1979 года рождения ушел из своего дома еще 16 июня, сообщается в группе ПСО «Регион 18» в соцсети ВКонтакте.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, худощавого телосложения. Волосы русые, голубоглазый.

Особыми приметами являются многочисленные татуировки: на правом плече изображение волка, на спине ангел, на руке татуировка «Антон». Также у мужчины имеются шрамы после операции на животе.

В день пропажи был одет в серые штаны, красно-черную кофту на молнии, под ней синяя футболка. На ногах коричневые ботинки на шнурках.

«Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: горячая линия ОО УР ПСО «РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102)», - сообщают в волонтеры.

11:19, 10 июля, 2018
Аграфена Костромская
229
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поиск\n#происшествие

 

 

 


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