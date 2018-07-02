Из-за поджога тополиного пуха в Ижевске загорелся склад

Пламя повредило продукцию и внутреннюю отделку здания.

Ижевск. Удмуртия. Из-за поджога тополиного пуха в Ленинском районе Ижевска загорелся склад. Как рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова, возгорание произошло в минувшую субботу, 30 июня.

Неизвестные подожгли пух на улице 14-й.

«Огонь дошел до складского здания. Пламя повредило продукцию и внутреннюю отделку», - рассказала Митрофанова.

Пожарные напомнили, что горожанам надо пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.

«Взрослым необходимо рассказать детям, что тополиный пух – это тот же порох», - отмечают огнеборцы.