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Из-за поджога тополиного пуха в Ижевске загорелся склад

10:24, 02 июля, 2018
10:24, 02 июля, 2018
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#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Пламя повредило продукцию и внутреннюю отделку здания.

Ижевск. Удмуртия. Из-за поджога тополиного пуха в Ленинском районе Ижевска загорелся склад. Как рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова, возгорание произошло в минувшую субботу, 30 июня.

Неизвестные подожгли пух на улице 14-й.

«Огонь дошел до складского здания. Пламя повредило продукцию и внутреннюю отделку», - рассказала Митрофанова.

Пожарные напомнили, что горожанам надо пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.

«Взрослым необходимо рассказать детям, что тополиный пух – это тот же порох», - отмечают огнеборцы.

10:24, 02 июля, 2018
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#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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