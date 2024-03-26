Жительницу Удмуртии признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему ребёнку

Кизнер. Удмуртия. Жительницу Граховского района Удмуртии осудили за причинение смерти малолетнему ребёнку по неосторожности. Как сообщает объединённая пресс-служба судов республики, сегодня Кизнерский районный суд вынес приговор 23-летней женщине, признанной виновной по части 1 статьи 106 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Суд установил, что 2 января 2024 года во втором часу ночи подсудимая ушла в кафе, оставив дома без присмотра спящего трёхлетнего сына. Входную дверь женщина закрыла на навесной замок. В жилом помещении оставила работающими два обогревателя, в сенях дома осталась гореть электрическая лампа. В результате пожароопасного состояния электрической возник пожар, охвативший весь дом. В ходе тушения пожара ребёнка вынесли из горящего дома, но спасти его не удалось. Смерть мальчика наступила от острого отравления окисью углерода.

Уголовное дело по ходатайству подсудимой, признавшей вину в совершении преступления, рассмотрено без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельство, смягчающее наказание (активное способствование раскрытию преступления), признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.