Шестьсот рулонов соломы сгорели в Завьяловском районе из-за желания детей пожарить хлеб

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе дети ненароком устроили пожар на площади 1200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 17 апреля в деревне Новая Казмаска.

Дознаватель МЧС Удмуртии Максим Юрьев рассказал, что несколько мальчиков-первоклассников нашли зажигалку, взяли из дома хлеб и решили его пожарить. Ребята выбрали место рядом с животноводческой фермой. В поле ребята развели костёр и бросили туда хлеб.

Мальчики не предусмотрели, что вокруг находилась сухая растительность, по которой быстро разгорелся огонь. В результате пламя охватило стога соломы, которые находились рядом. В результате в пожаре сгорели 600 рулонов.

Сотрудники МЧС просят родителей разъяснить детям, к чему приводят игры с огнём. Взрослым напоминают, что именно они будут оплачивать причинённый материальный ущерб.

Напомним, что 14 апреля в Балезино из-за игр детей со спичками сгорели 8 кладовок.