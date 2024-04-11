Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Испании священник загорелся от свечки в церкви и погиб

11:02, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Испании священник загорелся от свечки в церкви и погиб
11:02, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Испания\n#религия\n#церковь\n#храм\n#гибель человека\n#священник\n#пожар\n#ожоги
Фото: flickr.com
73
0

Трагедия произошла в городе Сарагоса на северо-востоке страны.

Сарагоса. Испания. В одном из католических храмов испанской Сарагосы погиб священник. Причиной трагедии стала церковная свечка, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Sur.

По данным газеты, 60-летний Хавьер Санчес зажигал свечи перед богослужением. В какой-то момент на его рясу попала искра. В результате одеяние вспыхнуло, священник получил тяжелые ожоги и спустя несколько дней скончался в больнице.

В свободное от религиозных дел время Хавьер Санчес музицировал, и даже выпустил три альбома, отмечает издание.

11:02, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Испания\n#религия\n#церковь\n#храм\n#гибель человека\n#священник\n#пожар\n#ожоги