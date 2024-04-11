В Испании священник загорелся от свечки в церкви и погиб

Сарагоса. Испания. В одном из католических храмов испанской Сарагосы погиб священник. Причиной трагедии стала церковная свечка, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Sur.

По данным газеты, 60-летний Хавьер Санчес зажигал свечи перед богослужением. В какой-то момент на его рясу попала искра. В результате одеяние вспыхнуло, священник получил тяжелые ожоги и спустя несколько дней скончался в больнице.

В свободное от религиозных дел время Хавьер Санчес музицировал, и даже выпустил три альбома, отмечает издание.