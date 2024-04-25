Пожар в частном доме Глазовского района произошел из-за удара молнии

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе молния стала причиной пожара в деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл в деревне Солдырь. Молния ударила в распределительный щит на стене дома, в результате чего он загорелся. Затем огонь распространился на баню и надворные постройки. Площадь пожара составила 43 кв. м.

Возгорание ликвидировали 10 огнеборцев и 5 единиц техники.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что во время грозы нужно обязательно закрывать окна, двери и дымоходы, отключать электроприборы. Запрещается растапливать печь.