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Пожар в частном доме Глазовского района произошел из-за удара молнии

11:30, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пожар в частном доме Глазовского района произошел из-за удара молнии
11:30, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#молния
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
86
0

Огонь быстро перешёл на другие постройки.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе молния стала причиной пожара в деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошёл в деревне Солдырь. Молния ударила в распределительный щит на стене дома, в результате чего он загорелся. Затем огонь распространился на баню и надворные постройки. Площадь пожара составила 43 кв. м.

Возгорание ликвидировали 10 огнеборцев и 5 единиц техники.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что во время грозы нужно обязательно закрывать окна, двери и дымоходы, отключать электроприборы. Запрещается растапливать печь.  

11:30, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#молния