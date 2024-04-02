Ижевск. Удмуртия. Причиной ночного пожара в ижевском парке Космонавтов стало неосторожное обращение с дровами. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Около 21:40 произошло возгорание дров, лежащих рядом с печкой в одном из ларьков в парке Космонавтов. Огонь потушен до прибытия пожарных на площади 0,5 кв. м. Пострадавших и ущерба нет», — говорится в сообщении.

Напомним, видео с места событий ранее поделились горожане в соцсетях.

В МЧС напоминают, что при эксплуатации печей запрещается оставлять их без присмотра; располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности.