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Датские пожарные третий день тушат пожар в здании биржи в Копенгагене

17:34, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Датские пожарные третий день тушат пожар в здании биржи в Копенгагене
17:34, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Дания\n#столица\n#история\n#достопримечательности\n#памятники архитектуры\n#пожар
Фото: pxhere.com
28
0

Обрушились шпиль и кровля.

Копенгаген. Дания. Пожар, практически уничтоживший историческое здание торговой биржи в Копенгагене, не ликвидирован до сих пор. Работы по борьбе с огнем ведутся третий день, пишет «Российская газета».

Потушить удалось лишь несколько очагов в здании и в подвале. По прогнозам, биржа продолжит гореть как минимум еще сутки.

Огонь вспыхнул утром 16 апреля. Обрушился шпиль в виде переплетенных хвостов драконов 1625 года постройки, затем кровля. Выгорела половина здания. В огне погибли старинные картины и другие артефакты, лишь некоторые удалось вынести.

Перед этим в бирже велись реставрационные работы: возможно, причиной возгорания стала оплошность строителей. 

Добавим, здание было возведено в 1640 году по указу короля Кристиана IV. До 1974 года там располагалась Копенгагенская фондовая биржа.

17:34, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Дания\n#столица\n#история\n#достопримечательности\n#памятники архитектуры\n#пожар