Датские пожарные третий день тушат пожар в здании биржи в Копенгагене

Копенгаген. Дания. Пожар, практически уничтоживший историческое здание торговой биржи в Копенгагене, не ликвидирован до сих пор. Работы по борьбе с огнем ведутся третий день, пишет «Российская газета».

Потушить удалось лишь несколько очагов в здании и в подвале. По прогнозам, биржа продолжит гореть как минимум еще сутки.

Огонь вспыхнул утром 16 апреля. Обрушился шпиль в виде переплетенных хвостов драконов 1625 года постройки, затем кровля. Выгорела половина здания. В огне погибли старинные картины и другие артефакты, лишь некоторые удалось вынести.

Перед этим в бирже велись реставрационные работы: возможно, причиной возгорания стала оплошность строителей.

Добавим, здание было возведено в 1640 году по указу короля Кристиана IV. До 1974 года там располагалась Копенгагенская фондовая биржа.