В ночь на 11 апреля на улице Пойма в Ижевске загорелось здание по производству пакетов

Ижевск. Удмуртия. Пожарные Ижевска в ночь на 11 апреля боролись с пожаром в здании по производству пакетов на улице Пойма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«В городе Ижевск на улице Пойма произошел крупный пожар, к моменту приезда первых подразделений пожарной охраны было установлено, что происходит горение в производственном здании. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно было эвакуировано 36 человек», — прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Удмуртии по государственной противопожарной службе Андрей Блинов.

Огонь распространился на тысячу квадратных метров. Андрей Блинов заявил, что тушить возгорание было сложно из-за большой пожарной нагрузки, а также на начальном этапе существовала угроза распространения огня на производственные здания, которые находились в 10 м от пожара.

На месте работали более 80 человек и 27 единиц техники. Они не допустили распространения огня на другие здания.

11 апреля в третьем часу ночи пожарные ликвидировали открытое горение. Через час возгорание было полностью ликвидировано.

За медицинской помощью обратились два человека. При разборе завалов был найден погибший.