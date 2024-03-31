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75-летний мужчина разбил окно и выбрался из пылающего дома в Удмуртии

11:30, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
75-летний мужчина разбил окно и выбрался из пылающего дома в Удмуртии
11:30, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Балезинский район\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
144
0

Пожар произошёл в деревне Кожило.

Кожило. Удмуртия. Мужчина 1948 года рождения самостоятельно спасся из горящего дома в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР пожар произошёл 30 марта около 19:40 в деревне Кожило Балезинского района.

Пенсионер жил в деревянном доме один, вечером он услышал треск шифера. Выбежал на улицу и увидел, что пламя охватывает его надворные постройки. Вернулся в дом, собрал документы, но к этому времени выход на улицу уже был отрезан огнём.

«Мужчина не растерялся. Разбил окно и выбрался на улицу. К этому моменту местные жители уже собрались у дома и помогли ему эвакуироваться», — рассказал дознаватель госпожнадзора МЧС Удмуртии Александр Кропачев.

Пламя распространялось быстро из-за того, что была плотная застройка. В тушении пожара также помогли добровольцы.

Площадь пожара составила 130 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напомнили, что необходимо следить за состоянием проводки в своём доме, ремонт и обслуживание её доверять профессионалам и использовать исправное электрооборудование.

11:30, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Балезинский район\n#пожар