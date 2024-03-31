Американский внедорожник «Хаммер» сгорел на трассе в Удмуртии

Можга. Удмуртия. Внедорожник «Хаммер» сгорел на дороге в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР, инцидент произошёл вечером 30 марта в Можгинском районе.

Пожар ликвидирован силами добровольной пожарной команды и огнеборцев ПСЧ-22 МЧС Удмуртии. Пострадавших нет.

«Автомобиль сгорел полностью и что более трагично — его купили только вчера. Со слов водителя, во время движения заметил пламя в зеркале заднего вида. Тут же остановился и вызвал пожарных, так как самостоятельно тушить уже было опасно», — рассказала начальник пресс-службы МЧС Удмуртии Ольга Михайлова.

Предварительная причина — разгерметизация топливной системы.

Спасатели напоминают, что необходимо регулярно следить за техническим состоянием своего автомобиля и держать огнетушитель в легкодоступном месте, желательно объёмом 4-5 кг.