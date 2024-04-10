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Многодетная семья погорельцев из Удмуртии продолжает постройку нового дома

13:20, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Многодетная семья погорельцев из Удмуртии продолжает постройку нового дома
13:20, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Воткинский район\n#пожар\n#многодетные семьи
Фото: администрация Воткинского района УР
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В семье ждут рождения 11 ребёнка.

Чёрная. Удмуртия. Новый двухэтажный дом отстраивает многодетная семья Косачевых в деревне Чёрная Воткинского района Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях глава района Сергей Васильев.

Напомним, в 2022 году их прежний дом сгорел дотла. К счастью, все спаслись — родители и их десять детей. На помощь семье пришли неравнодушные люди, предприниматели, администрация Воткинского района. 

«Со своей стороны мы оперативно подыскали временное жильё для семьи и отремонтировали в нём печь, дважды оказывали материальную помощь, помогали вещами, продуктами, оргтехникой, радовали детей сладкими подарками под Новый год и в международный День защиты детей. Благодаря общим усилиям и невероятному трудолюбию главы семьи, сегодня на месте сгоревшего дома построен новый двухэтажный дом. Работы в нём ещё очень много, но уже есть тепло и свет», — написал глава района.

Он также поделился радостной новостью, в семье Косачевых ждут пополнение — 11 ребёнка.

Также напомним, что двоим ребятам из этой семьи вручили медали МЧС «За спасение на пожаре». 

13:20, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
60
0
#Воткинский район\n#пожар\n#многодетные семьи