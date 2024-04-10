Многодетная семья погорельцев из Удмуртии продолжает постройку нового дома

Чёрная. Удмуртия. Новый двухэтажный дом отстраивает многодетная семья Косачевых в деревне Чёрная Воткинского района Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях глава района Сергей Васильев.

Напомним, в 2022 году их прежний дом сгорел дотла. К счастью, все спаслись — родители и их десять детей. На помощь семье пришли неравнодушные люди, предприниматели, администрация Воткинского района.

«Со своей стороны мы оперативно подыскали временное жильё для семьи и отремонтировали в нём печь, дважды оказывали материальную помощь, помогали вещами, продуктами, оргтехникой, радовали детей сладкими подарками под Новый год и в международный День защиты детей. Благодаря общим усилиям и невероятному трудолюбию главы семьи, сегодня на месте сгоревшего дома построен новый двухэтажный дом. Работы в нём ещё очень много, но уже есть тепло и свет», — написал глава района.

Он также поделился радостной новостью, в семье Косачевых ждут пополнение — 11 ребёнка.

Также напомним, что двоим ребятам из этой семьи вручили медали МЧС «За спасение на пожаре».