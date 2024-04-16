Неосторожность при курении привела к трём пожарам в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки из-за неосторожности при курении произошли три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

На улице Михайлова в Ижевске огонь повредил 6 кв. м беседки. А в посёлке Пальники Завьяловского района на площади 1 кв. м сгорела хозяйственная постройка. Местные жители смогли самостоятельно подручными средствами потушить эти два возгорания.

Третий пожар произошел в Воткинске, где из-за оставленной тлеющей сигареты загорелся балкон. Огонь охватил площадь 0.3 кв. м и со временем затух. Имущество, которое хранилось на балконе, было повреждено.

Сотрудники МЧС советуют жителям Удмуртии не ложиться в постель с сигаретой и оборудовать место для курения пепельницей.

Напомним, что 11 апреля вдоль дороги около села Селычка Якшур-Бодьинского района загорелась сухая трава. Предполагается, что возгорание произошло из-за брошенного из автомобиля окурка.