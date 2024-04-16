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Неосторожность при курении привела к трём пожарам в Удмуртии

11:40, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Неосторожность при курении привела к трём пожарам в Удмуртии
11:40, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#пожар\n#Ижевск\n#Завьялово\n#Воткинск\n#сигареты
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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Огонь разгорелся в хозяйственной постройке, беседке и на балконе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки из-за неосторожности при курении произошли три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

На улице Михайлова в Ижевске огонь повредил 6 кв. м беседки. А в посёлке Пальники Завьяловского района на площади 1 кв. м сгорела хозяйственная постройка. Местные жители смогли самостоятельно подручными средствами потушить эти два возгорания. 

Третий пожар произошел в Воткинске, где из-за оставленной тлеющей сигареты загорелся балкон. Огонь охватил площадь 0.3 кв. м и со временем затух. Имущество, которое хранилось на балконе, было повреждено. 

Сотрудники МЧС советуют жителям Удмуртии не ложиться в постель с сигаретой и оборудовать место для курения пепельницей. 

Напомним, что 11 апреля вдоль дороги около села Селычка Якшур-Бодьинского района загорелась сухая трава. Предполагается, что возгорание произошло из-за брошенного из автомобиля окурка. 

11:40, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Удмуртия\n#пожар\n#Ижевск\n#Завьялово\n#Воткинск\n#сигареты