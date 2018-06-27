Карауливший женщин за ТРЦ «Столица» в Ижевске насильник предстанет перед судом

Ранее мужчина находился на лечении в психиатрическом стационаре.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстанет мужчина, надругавшийся над 29-летней женщиной и 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«Обвиняемый за некоторое время до случившегося освободился из специализированного психиатрического стационара, где по решению суда проходил принудительное лечение за сексуальное насилие в отношении незнакомых девушек», - отмечают следователи.

После выписки 24-летний мужчина не исправился, с ноября 2017 года стал караулить молодых женщин в лесополосе за ТРЦ «Столица». Его жертвами стали две представительницы прекрасного пола.

«Угрожая обеим жертвам убийством, он совершал насильственные действия сексуального характера, после чего скрывался с места преступления», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по частям 2,3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Злоумышленника удалось задержать. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. За совершенные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.