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Карауливший женщин за ТРЦ «Столица» в Ижевске насильник предстанет перед судом

10:27, 27 июня, 2018
10:27, 27 июня, 2018
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#дети\n#секс\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие
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Ранее мужчина находился на лечении в психиатрическом стационаре.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстанет мужчина, надругавшийся над 29-летней женщиной и 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

«Обвиняемый за некоторое время до случившегося освободился из специализированного психиатрического стационара, где по решению суда проходил принудительное лечение за сексуальное насилие в отношении незнакомых девушек», - отмечают следователи.

После выписки 24-летний мужчина не исправился, с ноября 2017 года стал караулить молодых женщин в лесополосе за ТРЦ «Столица». Его жертвами стали две представительницы прекрасного пола.

«Угрожая обеим жертвам убийством, он совершал насильственные действия сексуального характера, после чего скрывался с места преступления», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по частям 2,3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Злоумышленника удалось задержать. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. За совершенные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

10:27, 27 июня, 2018
67
0
#дети\n#секс\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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