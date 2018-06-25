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400 тыс рублей выплатят ребенку из Удмуртии за гибель отца

09:00, 25 июня, 2018
Диана Ворончихина
09:00, 25 июня, 2018
Диана Ворончихина
2768
0
#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
Фото: arzik2
2768
0

Суд обязал ООО «Технологический транспорт» возместить моральный ущерб несовершеннолетнему, папа которого скончался в ДТП.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии суд обязал ООО «Технологический транспорт» выплатить 400 тыс. рублей ребенку, отец которого погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Игринского районного суда.

В результате аварии, которая произошла 2 февраля 2017 года 263 км автодороги подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга», по вине водителя «Урал 4320» произошла авария.  Грузовик столкнулся с LADA 21901, водитель и пассажир легковушки погибли.

«На момент причинения вреда автомобиль «Урал 4320», находился в аренде у ответчика ООО «Технологический транспорт», а водитель на дату дорожно-транспортного происшествия состоял в трудовых отношениях c ответчиком», - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

09:00, 25 июня, 2018
Диана Ворончихина
2768
0
#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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