400 тыс рублей выплатят ребенку из Удмуртии за гибель отца

Суд обязал ООО «Технологический транспорт» возместить моральный ущерб несовершеннолетнему, папа которого скончался в ДТП.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии суд обязал ООО «Технологический транспорт» выплатить 400 тыс. рублей ребенку, отец которого погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Игринского районного суда.

В результате аварии, которая произошла 2 февраля 2017 года 263 км автодороги подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга», по вине водителя «Урал 4320» произошла авария. Грузовик столкнулся с LADA 21901, водитель и пассажир легковушки погибли.

«На момент причинения вреда автомобиль «Урал 4320», находился в аренде у ответчика ООО «Технологический транспорт», а водитель на дату дорожно-транспортного происшествия состоял в трудовых отношениях c ответчиком», - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.