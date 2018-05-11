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Житель Ижевска два года избивал своего малолетнего сына

16:30, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
16:30, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
459
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Мужчина проведет в колонии общего режима 3 года и один месяц.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска два года избивал своего сына 2015 года рождения. Мужчина проведет в колонии общего режима 3 года и один месяц, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что мужчина до августа 2017 года наносил побои ребенку, ругался матом, бил руками и ногами по телу и лицу, кидал его из детской кровати на диван. Зимой, когда ребенок громко плакал, доставал его из детской коляски и кидал в сугроб.

«На предварительном следствии пояснил, что маленький ребенок сильно раздражал его», - говорится в сообщении.

Мужчина раскаялся в содеянном, вину признал, но отказался от показаний из-за чувства стыда.

16:30, 11 мая, 2018
Георгий Поветкин
459
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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