Сжигавший мусор житель Удмуртии чуть не спалил соседские дома

Ранее в деревне Костоваты в результате подобного случая огонь уничтожил два дачных дома и несколько надворных построек.

Старые Кены. Удмуртия. Житель деревни Старые Кены в результате сжигания мусора чуть не спалил соседские дома и надворные постройки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Из-за сильного порыва ветра огонь перекинулся на сухую траву, из-за чего возникла угроза перехода огня на дома. Благодаря оперативным действиям соседей и пожарных огонь удалось остановить.

Напомним, подобный случай произошел в 2015 году. Житель деревни Костоваты решил сжечь на своем участке остатки деревьев, ветки, сухую траву. Ради безопасности он поставил рядом бочку с водой, лейку, приготовил грабли, однако не учел скорость ветра. В результате пала травы сгорели два дачных дома и несколько надворных построек в Воткинском районе.

Мужчину отправили на исправительные работы на 200 часов и обязали выплатить соседям ущерб в размере около 2 млн рублей.

В региональном МЧС советуют не разводить костры, не сжигать бытовые отходы, мусор, сухую растительность на жилых территориях. Также не выбрасывать из окон автомобилей незатушенные спички, окурки.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 6 тыс. до 15 тыс. рублей для должностных лиц и от 150 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.