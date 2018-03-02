Двух жителей Можгинского района осудили за изнасилование

Они получили по 3 года 3 месяца лишения свободы.

Можга. Удмуртия. Двух жителей поселка Пычас Можгинского района осудили за изнасилование 25-летней девушки. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Установлено, что 22-летний и 43-летний ранее неоднократно судимые мужчины отдыхали в компании друзей, когда насильно затащили потерпевшую в спальню, избили, а затем изнасиловали.

В рамках расследования уголовного дела проведены судебно-медицинские, комплексные психолого-психиатрические экспертизы, допрошены свидетели.

Суд признал мужчин виновными по части 1 статьи 131 УК России («Изнасилование») и приговорил соответственно к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.