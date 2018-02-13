Почти 1 млн рублей похитили лжесоцработницы у 87-летнего пенсионера из Ижевска

Женщины обменяли сбережения мужчины на билеты банка приколов.

Ижевск. Удмуртия. Лжесоцработницы похитили у 87-летнего жителя Ижевска 965 тыс. рублей. Женщины обменяли сбережения пенсионера на билеты банка приколов, сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

Две неизвестные позвонили в квартиру пенсионера и представились работниками соцслужбы. Девушки убедили мужчину, что проводят перепись денежных купюр. Пенсионер поверил женщинам. После описи денег мошенницы вернули мужчине купюры и удалились.

Выявить подмену удалось после того, как ижевчанин расплатился билетами банка приколов с рабочими за установку двери.

После приезда сотрудников пожилой мужчина так и не мог поверить, что все его сбережения украли.

«В связи с проблемами со зрением пенсионер не может дать приметы подозреваемых. С его слов известно, что к нему приходили две женщины, одной из которых около 50 лет, другая – моложе», - сообщает пресс-служба.