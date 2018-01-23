По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 28-летнего горожанина.

Ижевск. Удмуртия Мужчина устроил смертельную поножовщину в одном из магазинов Ижевска. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 28-летнего горожанина.

По данным следствия, днем 22 января подозреваемый пришел в продуктовый магазин «Солнечный» на улице Ворошилова. В помещении магазина он увидел незнакомого 31-летнего потерпевшего. Между ними произошел конфликт, после которого потерпевший остался в магазине, а подозреваемый ушел.

«Через некоторое время он вернулся в магазин с ножом и напал на потерпевшего, нанеся ему множественные ранения, а затем скрылся с места преступления. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении следователей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).