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      Ижевчанин предстанет перед судом за убийство знакомого и поджог его дома

      16:42, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      16:42, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      525
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#убийство
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170824-240562/#hcq=4ajZHGq
      525
      0

      Обвиняемый избил мужчину, ударил его серпом, а затем облил пол керосином и поджог.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в суд направлено дело по обвинению жителя Ижевска за убийство знакомого, с которым они ранее распивали спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

      Напомним, трагедия произошла на улице Нижней. Между мужчинами случилась ссора, в ходе которой 46-летний обвиняемый избил хозяина дома, после чего ударил его серпом и стулом. Мужчина скончался.

      Затем злоумышленник облил пол керосином и поджег его, в результате чего деревянный дом полностью сгорел.

      Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

      16:42, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      525
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#убийство

       

       

       

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