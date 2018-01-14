Ижевчанин предстанет перед судом за убийство знакомого и поджог его дома

Обвиняемый избил мужчину, ударил его серпом, а затем облил пол керосином и поджог.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в суд направлено дело по обвинению жителя Ижевска за убийство знакомого, с которым они ранее распивали спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Напомним, трагедия произошла на улице Нижней. Между мужчинами случилась ссора, в ходе которой 46-летний обвиняемый избил хозяина дома, после чего ударил его серпом и стулом. Мужчина скончался.

Затем злоумышленник облил пол керосином и поджег его, в результате чего деревянный дом полностью сгорел.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.