Возможного преступника задержали менее чем через сутки.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в убийстве собутыльника и поджоге его дома на улице Нижней. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, возможного преступника задержали менее чем через сутки.

Известно, что вечером 22 августа при тушении пожара было обнаружено тело 57-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. В итоге, правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Ижевска.

Накануне он пришел к собутыльнику, с которым ранее выпивал. Мужчины поссорились, после чего началась драка.

«Злоумышленник сначала избил хозяина дома, а затем несколько раз ударил его серпом и металлическим стулом. После этого он облил пол керосином и поджог его, скрывшись с места преступления», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи готовят материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.