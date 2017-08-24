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      Жителя Ижевска заподозрили в убийстве собутыльника и поджоге его дома на улице Нижней

      17:25, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:25, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      72
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#убийство
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      72
      0

      Возможного преступника задержали менее чем через сутки.

      Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в убийстве собутыльника и поджоге его дома на улице Нижней. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, возможного преступника задержали менее чем через сутки.

      Известно, что вечером 22 августа при тушении пожара было обнаружено тело 57-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. В итоге, правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Ижевска.

      Накануне он пришел к собутыльнику, с которым ранее выпивал. Мужчины поссорились, после чего началась драка.

      «Злоумышленник сначала избил хозяина дома, а затем несколько раз ударил его серпом и металлическим стулом. После этого он облил пол керосином и поджог его, скрывшись с места преступления», - говорится в сообщении.

      Сейчас следователи готовят материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

      17:25, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      72
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#убийство

       

       

       

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