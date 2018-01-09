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      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      Ксения Чернова
      16:03, 09 января, 2018
      Ксения Чернова
      4062
      0
      #медицина\n#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      4062
      0

      Предварительной причиной смерти специалисты назвали пневмонию.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следователи начали проверку по факту гибели ребенка в детской поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

      Известно, что родители двухгодовалого мальчика обратились в медучреждение 7 января.

      «За неделю до этого у ребенка поднялась температура, появился кашель. В связи с указанными симптомами родители мальчика в период с 30 декабря по 7 января неоднократно обращались как в эту поликлинику, так и иные медицинские учреждения, в том числе республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу № 6», - отмечают следователи.

      В воскресенье, 7 января, когда родители с мальчиком вновь пришли в поликлинику, малышу стало плохо. Прибывшие на место сотрудники «Скорой помощи» не смогли спасти ребенка.

      Предварительной причиной смерти специалисты назвали пневмонию.

      «Будет вскрытие. Возможно была вирусная инфекция, на фоне которой быстро развивается тяжёлая пневмония. Возраст ребенка - 1 год и 10 месяцев», - ранее рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

      Следователи изъяли амбулаторную карту мальчика, опросили его родных. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку действиям врачей и проверить качество оказанной ребенку медпомощи.

      16:03, 09 января, 2018
      Ксения Чернова
      4062
      0
      #медицина\n#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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