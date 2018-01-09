Ребенок погиб в одной из поликлиник Ижевска

По информации регионального Минздрава, точных данных о причинах смерти пока нет.

Ижевск. Удмуртия. Ребенок погиб в одной из больниц Ижевска. По информации Минздрава, точных данных о причинах смерти пока нет.

«Да, случай такой произошел, сейчас идёт разбор. Точных данных нет от чего умер ребенок. Будет вскрытие. Возможно была вирусная инфекция, на фоне которой быстро развивается тяжёлая пневмония. Возраст ребенка - 1 год и 10 месяцев», - рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

По ее словам, родители привели ребенка на прием к дежурному врачу, после чего сотрудники поликлиники вызвали «скорую помощь», но спасти малыша не удалось.